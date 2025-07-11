Макрон: «коалиция желающих» планирует патрулировать небо над Украиной

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что государства так называемой коалиции желающих планируют патрулировать небо над Украиной, а также морское пространство.
Макрон сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, которая состоялась в Лондоне.
По словам Макрона, патрулирование начнётся после заключения договорённости о прекращении огня в рамках концепции восстановления Украины.
«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнёров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — сказал он.
Макрон утверждает, что речь идёт о стратегическом сигнале Российской Федерации.
Накануне в Британии состоялся франко-британский саммит, а также встреча так называемой коалиции желающих в формате видеосвязи. Стороны обсудили помощь украинской стороне.
Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня.