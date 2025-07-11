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Макрон: «коалиция желающих» планирует патрулировать небо над Украиной

По словам Макрона, патрулирование начнётся после прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что государства так называемой коалиции желающих планируют патрулировать небо над Украиной, а также морское пространство.

Макрон сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, которая состоялась в Лондоне.

По словам Макрона, патрулирование начнётся после заключения договорённости о прекращении огня в рамках концепции восстановления Украины.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнёров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — сказал он.

Макрон утверждает, что речь идёт о стратегическом сигнале Российской Федерации.

Накануне в Британии состоялся франко-британский саммит, а также встреча так называемой коалиции желающих в формате видеосвязи. Стороны обсудили помощь украинской стороне.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня.

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