Новый современный спортивный комплекс появится у школы в Наро-Фоминске

Уточняется, что планировочное решение спортивного блока предусматривает вестибюль с гардеробной и зоной ожидания для родителей, пост охраны, тренерские, раздевальные с душевыми, снарядную, технические помещения и спортивный зал. Создана технологическая связь между существующим зданием школы и новым спортивным блоком для комфортной организации учебного процесса. Автономный доступ в спортблок обеспечен отдельным входом, что позволяет эксплуатировать его независимо от основного здания. Главный вход выполнен в виде двухсветного портала в одном уровне с отметкой земли, без лестниц и пандусов. На фасадах выделены места для размещения информационных конструкций.