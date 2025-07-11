Новый современный спортивный комплекс появится у школы в Наро-Фоминске

«Проектом предусмотрено возведение пристройки спортивного блока к существующему зданию учебного заведения. Общая площадь сооружения составит порядка 960 кв. м — это позволит проводить занятия одновременно для двух классов по 22 ученика в каждом», — приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Натальи Шуваловой.
Как отмечается, одноэтажное здание имеет прямоугольную форму в плане. Основная площадь наружных стен выполнена в современном стиле с использованием навесной фасадной системы с облицовкой плитами из литьевого бетона. Горизонтальная кладка с небольшим выносом создает эффект рифленой поверхности, придающей фасаду легкость и фактурность. Скругленные углы добавляют динамику, смягчая восприятие монументальных форм. Колористическое решение выдержано в нейтральной светло-серой гамме. Графитово-серый акцент использован в облицовке цоколя и алюминиевых оконных профилях. Для естественного освещения применено большое количество остекления.
«Новый спортивный блок — это не просто здание, а продолжение истории школы, воплощенное в бетоне, стекле и свете. Современные решения здесь гармонично сочетаются с наследием, формируя среду, в которой традиции и инновации существуют в равновесии. Натуральные материалы, сдержанная эстетика и продуманные пропорции делают его неотъемлемой частью школьного ансамбля», — цитирует пресс-служба главного архитектора Московской области Александру Кузьмину.
Уточняется, что планировочное решение спортивного блока предусматривает вестибюль с гардеробной и зоной ожидания для родителей, пост охраны, тренерские, раздевальные с душевыми, снарядную, технические помещения и спортивный зал. Создана технологическая связь между существующим зданием школы и новым спортивным блоком для комфортной организации учебного процесса. Автономный доступ в спортблок обеспечен отдельным входом, что позволяет эксплуатировать его независимо от основного здания. Главный вход выполнен в виде двухсветного портала в одном уровне с отметкой земли, без лестниц и пандусов. На фасадах выделены места для размещения информационных конструкций.
Завершение строительства запланировано на начало 2026 года.