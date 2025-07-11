Жара влияет на водителей как алкоголь: Life.ru узнал у врача, как избежать опасностей за рулём

Жаркая погода может влиять на водителя почти так же, как алкоголь. В жару снижается концентрация внимания, внимание рассеивается, а реакция становится медленнее — примерно как после пары бокалов пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения.
Иосиф Шубитидзе.
Врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте.
Врач акцентировал внимание на серьёзных последствиях обезвоживания, которое может вызвать сильные головные боли, головокружение и раздражительность. Кроме того, потеря солей через пот нередко приводит к мышечным судорогам, особенно в конечностях, что на трассе крайне опасно. Он также предупредил об опасности получить солнечный ожог даже внутри автомобиля при интенсивном солнечном излучении. Особую опасность жара представляет для людей с хроническими заболеваниями: у гипертоников и сердечников значительно повышается риск обострений, включая инфаркты и аритмии. Специалист также напомнил, что учёные уже проводили сравнительные исследования, доказывающие, что реакция и внимание водителей в зной ухудшаются так же, как и под воздействием алкоголя.
«Учёные сравнивали поведение водителей в жару и в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым показателям реакция и внимание снижаются примерно одинаково. В машине даже не под прямыми солнечными лучами сохраняется риск солнечного удара, особенно если машина долго стоит на солнце, кондиционер не работает или отсутствует, а окна закрыты и нет вентиляции. Внутри машины температура может быстро подняться выше температуры на улице, иногда на 10−20 градусов. Это создаёт парниковый эффект, и перегрев организма наступает очень быстро», — предупредил Шубитидзе.
Он также перечислил основные признаки солнечного удара: сильная головная боль, тошнота, слабость, головокружение, потемнение в глазах, повышенная температура тела, спутанность сознания, а в тяжёлых случаях — потеря сознания. Чтобы избежать этих катастрофических последствий, врач посоветовал проветривать салон, пользоваться кондиционером, пить достаточно воды, не оставлять авто под солнцем и делать перерывы в тени.
«При плохом самочувствии лучше отдохнуть, чем рисковать на трассе», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее россиянам объяснили, почему в жару нельзя носить чёрное. По словам врача, одежда такого цвета способствует обезвоживанию, которое может привести к тахикардии, судорогам и даже обмороку.