Жара влияет на водителей как алкоголь: Life.ru узнал у врача, как избежать опасностей за рулём

Врач акцентировал внимание на серьёзных последствиях обезвоживания, которое может вызвать сильные головные боли, головокружение и раздражительность. Кроме того, потеря солей через пот нередко приводит к мышечным судорогам, особенно в конечностях, что на трассе крайне опасно. Он также предупредил об опасности получить солнечный ожог даже внутри автомобиля при интенсивном солнечном излучении. Особую опасность жара представляет для людей с хроническими заболеваниями: у гипертоников и сердечников значительно повышается риск обострений, включая инфаркты и аритмии. Специалист также напомнил, что учёные уже проводили сравнительные исследования, доказывающие, что реакция и внимание водителей в зной ухудшаются так же, как и под воздействием алкоголя.