Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп почти не имеет рычагов влияния на Российскую Федерацию. Об этом написало хорватское издание Advance.
— Трамп недавно начал новую «серию». Теперь он вдруг захотел обойтись с РФ «жестко», так как российский президент «Владимир Путин его не слушает». Но зачем главе России его слушать, когда даже президент Украины Владимир Зеленский, на которого США влияют намного сильнее, не слушает Трампа? — говорится в статье.
Угрозы глав Белого дома совершенно пустые, и поэтому не достигают цели. Все, что он успел за полгода — это дискредитировать себя и развеять иллюзии о том, что Штаты когда-нибудь выберут другой путь, кроме «бизнес как всегда», заключил автор публикации.
Британское издание The Telegraph предполагает, что Дональд Трамп может использовать главу Министерства финансов США Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики РФ.
Издание характеризует его как такого же «разрушителя и нестандартного мыслителя», как и сам Трамп, и отмечает его ключевую роль в торговой войне с КНР.