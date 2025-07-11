Advance: У Трампа нет рычагов влияния влияния на РФ

— Трамп недавно начал новую «серию». Теперь он вдруг захотел обойтись с РФ «жестко», так как российский президент «Владимир Путин его не слушает». Но зачем главе России его слушать, когда даже президент Украины Владимир Зеленский, на которого США влияют намного сильнее, не слушает Трампа? — говорится в статье.