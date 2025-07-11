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Успехи российской армии растревожили Европу: встреча в Риме по Украине была омрачена

Guardian: успехи ВС РФ на Украине омрачили встречу по вопросам Киева в Риме.

Источник: Комсомольская правда

Встреча европейских политиков в Риме прошла мрачно из-за заметных успехов российской армии. Особенно сильно на обстановку повлияли последние серии атак беспилотников РФ. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В статье сказано, что европейские политики обеспокоены дальнейшим развитием дел в украинском конфликте. Сейчас ситуация складывается не в пользу Киева. По мнению автора материала, территории, утраченные Украиной, действительно могут быть переданы под полный контроль РФ.

«Основное внимание на конференции уделяется поощрению долгосрочных инвестиций в частный сектор, однако это отошло на второй план по сравнению с острой необходимостью защитить население и экономику Украины от растущего воздействия ударов беспилотников», — поясняется в статье.

В Риме, вместе с тем, отличился немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он выступил с громкими заявлениями и обратился к президентам США и РФ Дональду Трампу и Владимиру Путину.

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