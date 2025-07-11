В статье сказано, что европейские политики обеспокоены дальнейшим развитием дел в украинском конфликте. Сейчас ситуация складывается не в пользу Киева. По мнению автора материала, территории, утраченные Украиной, действительно могут быть переданы под полный контроль РФ.