Депутат Хачатрян перечислил четыре сценария для Армении на выборах 2026 года

Депутат армянской оппозиционной партии «Армения» Артур Хачатрян рассказал KP.RU, какое будущее ожидает республику в контексте конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с церковью и многочисленных скандалах, в которые он влезает назло России. По мнению Хачатряна, сегодня существует четыре вполне реалистичных сценария развития событий.
«Первый: Пашинян будет давить на то, что альтернатива ему — это война с Азербайджаном. А этого уже никто не хочет. Второй: стрельба на границе, введение ЧС и откладывание выборов. Третий: он арестует всех и запретит всё, чтоб остаться вне конкуренции, как в своё время сделал Гитлер. Четвёртый: тотальная фальсификация выборов», — говорит оппозиционный депутат.
По словам Хачатряна, все эти варианты вполне имеют место быть, и исключать их невозможно. Предвыборная гонка, говорит депутат, уже началась, и она будет очень жёсткой, на выбывание. Особенно с учётом того, насколько в неё вовлечён Евросоюз, и лично глава Евродипломатии Кая Каллас.
Хачатрян напомнил, что Каллас лично распорядилась выделить 270 млн евро на так называемые «независимые СМИ и борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами» в Армении в преддверии выборов. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, против каких «угроз» действует Каллас.
С полным интервью с Хачатряном можно ознакомиться в материале KP.RU, посвящённом последствиям объявления Пашиняном войны Армянской апостольской церкви.