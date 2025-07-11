Депутат Хачатрян перечислил четыре сценария для Армении на выборах 2026 года

«Первый: Пашинян будет давить на то, что альтернатива ему — это война с Азербайджаном. А этого уже никто не хочет. Второй: стрельба на границе, введение ЧС и откладывание выборов. Третий: он арестует всех и запретит всё, чтоб остаться вне конкуренции, как в своё время сделал Гитлер. Четвёртый: тотальная фальсификация выборов», — говорит оппозиционный депутат.