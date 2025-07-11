Педагога в Канаде приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение школьника

37-летнего педагога уличили в домогательствах к 15-летнему ученику в июне прошлого года. Пострадавший не был ее учеником, хотя учился в той же школе, где она преподавала. Незадолго до ареста женщина сняла квартиру, где они встретились и занялись сексом.