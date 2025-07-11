Педагога в Канаде приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение школьника

В Канаде вынесли приговор учительнице, которую обвинили в совращении школьника. Об этом сообщило издание CBC News.
37-летнего педагога уличили в домогательствах к 15-летнему ученику в июне прошлого года. Пострадавший не был ее учеником, хотя учился в той же школе, где она преподавала. Незадолго до ареста женщина сняла квартиру, где они встретились и занялись сексом.
Учительница признала вину в четырех преступлениях против половой неприкосновенности и нарушении условий освобождения: она вопреки судебному запрету связывалась с подростком. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы, сказано в статье.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.
Позднее женщина продолжила навязывать ученику общение: отправляла письма и сообщения, несмотря на его просьбы прекратить контакт.