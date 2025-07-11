Эксперт научил, как максимально защитить себя от чужого кредита

Прежде всего, следует установить полный самозапрет на взятие кредитов на сервисе Госуслуг. Он коснется лишь потребительских займов, не затронув ипотеку и другие кредиты, которые требуют участия третьих лиц или их невозможно оформить онлайн. Кроме того, важно регулярно проверять собственную кредитную историю и беречь персональные данные. Личные документы нельзя передавать третьим лицам, оставлять в открытом доступе и публиковать их фото в соцсетях.