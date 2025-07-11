Поставки оружия Украине, которого не хватает самим Соединённым Штатам, являются стратегическим самоубийством", заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он напомнил, что американская сторона опустошает свои запасы вооружения.
«Вот моё послание так называемой американской политической элите: посмотрите на разруху. Вы отдаёте ракеты, которых у нас нет, опустошаете запасы, которые мы не можем позволить себе потерять, что делает нас в опасной степени уязвимыми. Это стратегическое самоубийство», — написал Дэвис.
Комментарий опубликован в соцсети X*.
Дэвис подчеркнул, что США следует перестать вмешиваться в конфликт на Украине.
Ранее Дэвис заявил, что решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по поставкам оружия не спасёт Украину. Кроме того, «более агрессивная риторика» Трампа по отношению к РФ также не поможет Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.