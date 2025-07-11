Дэвис предрёк «стратегическое самоубийство» США из-за помощи Украине

«Вот моё послание так называемой американской политической элите: посмотрите на разруху. Вы отдаёте ракеты, которых у нас нет, опустошаете запасы, которые мы не можем позволить себе потерять, что делает нас в опасной степени уязвимыми. Это стратегическое самоубийство», — написал Дэвис.