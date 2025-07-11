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Дэвис предрёк «стратегическое самоубийство» США из-за помощи Украине

Дэвис уточнил, что американской стороне следует перестать вмешиваться в конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Поставки оружия Украине, которого не хватает самим Соединённым Штатам, являются стратегическим самоубийством", заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он напомнил, что американская сторона опустошает свои запасы вооружения.

«Вот моё послание так называемой американской политической элите: посмотрите на разруху. Вы отдаёте ракеты, которых у нас нет, опустошаете запасы, которые мы не можем позволить себе потерять, что делает нас в опасной степени уязвимыми. Это стратегическое самоубийство», — написал Дэвис.

Комментарий опубликован в соцсети X*.

Дэвис подчеркнул, что США следует перестать вмешиваться в конфликт на Украине.

Ранее Дэвис заявил, что решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по поставкам оружия не спасёт Украину. Кроме того, «более агрессивная риторика» Трампа по отношению к РФ также не поможет Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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