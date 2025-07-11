Прогноз погоды на 11 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Доброе утро, жители Красноярска! Сегодня, 11 июля, нас ожидает прекрасная погода. На небе будет переменная облачность, осадков не предвидится, так что можно смело планировать прогулки на свежем воздухе.
Ночью температура воздуха составит комфортные +15,+17°, что создаст приятные условия для отдыха. Днем же столбик термометра поднимется до +31,+33°, так что не забудьте взять с собой воду и защитные средства от солнечных лучей!
Ветер будет слабым, что сделает жаркий день еще теплее. Не упустите возможность насладиться летними днями в нашем прекрасном городе!