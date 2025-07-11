Морепродукты в Амурском заливе могут быть ядовитыми — приморские учёные

Особую опасность, как отмечают учёные, представляет тот факт, что токсины сохраняются в тканях моллюсков до нескольких недель даже после исчезновения микроводорослей из воды. При этом никакие способы обработки не помогают устранить яд или снизить его концентрацию: ни заморозка, ни термическая обработка, ни консервирование, ни лимонный сок. Этиловый спирт также не эффективен — более того, он может только усугубить состояние пострадавшего.