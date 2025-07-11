Морепродукты в Амурском заливе могут быть ядовитыми — приморские учёные

Массовое размножение токсичных микроводорослей Dinophysis и Prorocentrum уже в течение месяца фиксируется в Амурском заливе. Приморские учёные предупреждают, что употребление в пищу морепродуктов из акватории может вызвать тяжёлое отравление. Особенно опасны моллюски-фильтраторы, такие как устрицы, мидии, гребешки, сообщили ИА PrimaMedia в Национальном научном центре морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН.
Так, по словам специалистов, токсины передаются по пищевой цепи и могут накапливаться в жировой ткани организмов консументов (моллюски, крабы, креветки, рыба
Употребление заражённых моллюсков может привести к тяжёлому пищевому отравлению. Симптомы включают тошноту, рвоту, озноб, боли в животе, а также — в отдельных случаях — головную боль и повышение температуры тела. Инкубационный период составляет от 30 минут до 12 часов после приёма в пищу, а симптомы могут сохраняться до трёх суток.
Особую опасность, как отмечают учёные, представляет тот факт, что токсины сохраняются в тканях моллюсков до нескольких недель даже после исчезновения микроводорослей из воды. При этом никакие способы обработки не помогают устранить яд или снизить его концентрацию: ни заморозка, ни термическая обработка, ни консервирование, ни лимонный сок. Этиловый спирт также не эффективен — более того, он может только усугубить состояние пострадавшего.
«Данные многолетнего мониторинга показали, что в период массового развития организмов-продуцентов диарейных токсинов накопление ядов в моллюсках фиксируется на всей акватории залива Петра Великого, включая островные территории, а не только в Амурском заливе», — отметили эксперты.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что жуки- «убийцы» и потепление угрожают экосистеме Приморья. Массовое усыхание десятков тысяч гектаров лесов с елью аянской в Приморье стало серьёзным ударом как для экосистемы региона, так и для научного сообщества. Тревожные сигналы подали могучие деревья, достигающие 35 метров в высоту. Именно они наиболее остро отреагировали на изменение климата, рост числа природных катаклизмов и стремительное распространение жуков-короедов.