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В России решили увеличить штрафы за ненадлежащее содержание животных: их могут повысить в разы

В Госдуме хотят ужесточить ответственность для владельцев животных.

Источник: Комсомольская правда

Владельцам животных, не соблюдающим требования к содержанию питомцев, могут грозить большие штрафы. Их планируют увеличить в разы. Соответствующий законопроект разместили в думской базе.

Так, изменения предложено внести в статьи 8.52 и 8.54 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В первом случае, они связаны с несоблюдением требований к содержанию питомцев. Во втором — с нарушением требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов.

Штрафы по этим статьям будут повышены в несколько раз. Так, например, нарушив требования законодательства в области обращения с животными, россиянин может потерять от 20 до 50 тысяч рублей.

В России, между тем, предложили начать компенсировать несвоевременные государственные выплаты. Депутаты запросили установить меру до декабря 2025 года.