В России решили увеличить штрафы за ненадлежащее содержание животных: их могут повысить в разы

Так, изменения предложено внести в статьи 8.52 и 8.54 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В первом случае, они связаны с несоблюдением требований к содержанию питомцев. Во втором — с нарушением требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов.