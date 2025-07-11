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Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025

Горячую воду отключат в четырех округах Иркутска 11 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025 пройдет в Октябрьском, Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не допустить возникновения аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025.

— Работы пройдут по улицам Пискунова, 130 В, Омулевского, 20, Клары Цеткин, 26, Терешковой, 59, Розы Люксембург, 154, Чехова, 17, — уточняет оператор.

Отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025 года стартует в девять часов утра. Продолжительность работ и точные адреса можно узнать в фотокарточке, представленной ниже.

Специалисты займутся ремонтом. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 12 июля ограничат продажу алкоголя из-за ралли «Шелковый путь».