Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025 пройдет в Октябрьском, Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не допустить возникновения аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025.
— Работы пройдут по улицам Пискунова, 130 В, Омулевского, 20, Клары Цеткин, 26, Терешковой, 59, Розы Люксембург, 154, Чехова, 17, — уточняет оператор.
Отключение горячей воды в Иркутске 11 июля 2025 года стартует в девять часов утра. Продолжительность работ и точные адреса можно узнать в фотокарточке, представленной ниже.
Специалисты займутся ремонтом. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 12 июля ограничат продажу алкоголя из-за ралли «Шелковый путь».