Россиянам рассказали, как вовремя распознать перегрев на солнце

— Прежде всего, надо привести артериальное давление в норму. Нужно сесть, а еще лучше — лечь на скамейку (или можно на землю) в теньке. Если есть возможность, ноги положить повыше уровня головы. Так кровь будет легче поступать к сердцу и к мозгу, — добавил эксперт.