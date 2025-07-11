Россиянам рассказали, как вовремя распознать перегрев на солнце

В жару важно следить за самочувствием. Перегрев может привести к тепловому удару. Он возникает, когда тело не успевает охлаждаться и буквально «закипает» изнутри. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин назвал KP.RU симптомы опасного перегрева.
— При перегреве организма сосуды кожи расширяются, чтобы отдать тепло с поверхности. Так что на коже могут появиться покраснения, может проступить рисунок сосудов. Или кожа может стать «мраморной», что чаще бывает при перегреве в бане, а не на улице, — объяснил специалист.
Также признаками теплового удара могут быть слабость, тошнота, липкие ладони, «мушки» перед глазами и потеря координации. Чтобы помочь себе или другому человеку, нужно срочно уйти в тень.
— Прежде всего, надо привести артериальное давление в норму. Нужно сесть, а еще лучше — лечь на скамейку (или можно на землю) в теньке. Если есть возможность, ноги положить повыше уровня головы. Так кровь будет легче поступать к сердцу и к мозгу, — добавил эксперт.
Рекомендуется охладить тело — облиться водой и перейти в тень. После улучшения самочувствия следует выпить воду для восстановления водного баланса.