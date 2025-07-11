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Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении

Собянин: подвижной состав на Ярославском направлении в Москве полностью заменят.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Ярославское направление железной дороги — перегруженное, один из способов решить эту проблему — это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.

«Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас», — рассказал Собянин.

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