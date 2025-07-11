Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, Ярославское направление железной дороги — перегруженное, один из способов решить эту проблему — это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.
«Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас», — рассказал Собянин.