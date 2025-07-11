Церковный праздник 11 июля 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Феодор Стратилат был воином и мучеником, который жил в IV веке. Он прославился своей храбростью и стойкостью в вере, а также чудесами, которые совершал при жизни. По преданию, он был казнен за отказ отречься от христианства. Его память почитается не только в России, но и в других православных странах.