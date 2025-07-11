В ГД внесли закон об ужесточении ответственности для владельцев животных

Кроме того, инициатива затрагивает деятельность приютов для животных. Владельцы таких учреждений, нарушающие установленные нормы, могут столкнуться со штрафами до 30 тысяч рублей (для должностных лиц) и 100 тысяч (для организаций), тогда как сейчас эти суммы не превышают 15 и 30 тысяч. Отдельно рассматривается обращение с безнадзорными животными: здесь санкции для граждан могут вырасти до 30 тысяч рублей, для представителей организаций — до 100 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч, что значительно выше текущих значений.