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Эксперт рассказал о том, почему не хочется есть в жару

Нутрициолог Чаевская: Чувство голода в жару притупляется из-за жажды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Летняя жара не только влияет на самочувствие, но и меняет пищевые привычки. Как объяснила нутрициолог Наталья Чаевская в разговоре с NEWS.ru, в знойные дни аппетит действительно снижается, и этому есть несколько физиологических причин.

— Организму не до еды, когда на улице пекло, — отметила специалист. — Во-первых, из-за повышенного потоотделения тело теряет много жидкости, и жажда часто перебивает чувство голода. Во-вторых, в жару замедляется потребность в калорийной пище — энергозатраты снижаются, и тяжелая еда может вызывать дискомфорт.

По словам Чаевской, в теплые месяцы люди инстинктивно выбирают легкие продукты: фрукты, овощи, холодные супы и салаты. Такая пища лучше усваивается и не перегружает организм. Кроме того, летний образ жизни тоже вносит коррективы — больше времени проводится на свежем воздухе, а прием пищи часто становится менее строгим и более спонтанным.

Эксперт также обратила внимание на гормональные изменения. Жара может влиять на уровень лептина и грелина — веществ, отвечающих за чувство голода и насыщения. Именно поэтому в зной аппетит часто притупляется, а привычные порции кажутся слишком большими.