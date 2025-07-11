Эксперт рассказал о том, почему не хочется есть в жару

Летняя жара не только влияет на самочувствие, но и меняет пищевые привычки. Как объяснила нутрициолог Наталья Чаевская в разговоре с NEWS.ru, в знойные дни аппетит действительно снижается, и этому есть несколько физиологических причин.
— Организму не до еды, когда на улице пекло, — отметила специалист. — Во-первых, из-за повышенного потоотделения тело теряет много жидкости, и жажда часто перебивает чувство голода. Во-вторых, в жару замедляется потребность в калорийной пище — энергозатраты снижаются, и тяжелая еда может вызывать дискомфорт.
По словам Чаевской, в теплые месяцы люди инстинктивно выбирают легкие продукты: фрукты, овощи, холодные супы и салаты. Такая пища лучше усваивается и не перегружает организм. Кроме того, летний образ жизни тоже вносит коррективы — больше времени проводится на свежем воздухе, а прием пищи часто становится менее строгим и более спонтанным.
Эксперт также обратила внимание на гормональные изменения. Жара может влиять на уровень лептина и грелина — веществ, отвечающих за чувство голода и насыщения. Именно поэтому в зной аппетит часто притупляется, а привычные порции кажутся слишком большими.