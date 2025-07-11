Эксперт рассказал о том, почему не хочется есть в жару

По словам Чаевской, в теплые месяцы люди инстинктивно выбирают легкие продукты: фрукты, овощи, холодные супы и салаты. Такая пища лучше усваивается и не перегружает организм. Кроме того, летний образ жизни тоже вносит коррективы — больше времени проводится на свежем воздухе, а прием пищи часто становится менее строгим и более спонтанным.