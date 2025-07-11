Зумеры против миллениалов: Эксперт раскрыла главные различия свадеб разных поколений

В современности популярны свадьбы в формате вечеринок: без строгой банкетной рассадки, с более неформальной атмосферой. Обычно это микс: сначала идёт короткая банкетная часть, затем гости переходят на веранду или в другое место, где устраивается вечеринка с кальянами, танцами и общением. Такой формат нравится молодёжи, а родители зачастую его не поддерживают. В результате свадьбы-вечеринки устраивают миллениалы, потому что платят за всё сами.