В России разработали прибор для измерения концентрации макромолекул

По его словам, ранее разработанные в РФ подобные приборы могут работать только с одним образцом, поэтому отечественных аналогов флуориметру, созданному компанией, сейчас нет. Данные измерений, которые получаются на аппарате, можно сразу же выгрузить в компьютер и далее с ними удобно работать в формате электронных таблиц. «Прибор используется для измерения концентрации ДНК, РНК или белков. В зависимости от вещества будут использоваться разные наборы», — пояснил Шварцев.