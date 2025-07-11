Сын Бари Алибасова избежал ответственности за неуплату налогов

Ранее, в марте 2025 года, тот же суд уже рассматривал аналогичный иск к Бари Алибасову-младшему и взыскивал с него задолженность по налогам и сборам. Кроме того, в открытых источниках отмечается, что московский суд также удовлетворил иск ПАО «Совкомбанк» о взыскании с Алибасова более восьми миллионов рублей — эта сумма была признана задолженностью по невыплаченному кредиту.