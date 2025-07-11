В ГД хотят обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью

«К нам в партию поступают многочисленные обращения от людей предпенсионного и пенсионного возраста, в которых они рассказывают, как стали жертвами намеренного жульничества из-за недопонимания условий сделки или мелкого шрифта в документе, который им не удалось разглядеть. Доходит до того, что бандиты уговаривают пожилых людей переоформить свои квартиры без встречного вознаграждения под воздействием методов нейролингвистического программирования и даже гипноза. Причем оспорить подобные сделки, заключенные в присутствии нотариуса, бывает сложно. В результате эти аферисты отбирают у престарелых людей зачастую единственное жилье», — отметил он.