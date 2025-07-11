Психиатр рассказала, как подавленные злость и обида бьют по здоровью

Подавлять злость и обиду вредно не только для психики, но и для тела. Постоянное напряжение может привести к хронической усталости, сбоям в работе щитовидной железы и даже к серьезным болезням. Психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала KP.RU, что «проглатывание» чувств может навредить больше, чем сам стресс.