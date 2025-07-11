Психиатр рассказала, как подавленные злость и обида бьют по здоровью

Подавлять злость и обиду вредно не только для психики, но и для тела. Постоянное напряжение может привести к хронической усталости, сбоям в работе щитовидной железы и даже к серьезным болезням. Психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала KP.RU, что «проглатывание» чувств может навредить больше, чем сам стресс.
— Очень важно не подавлять, а выражать свою злость, обиды и разочарования, чтобы эти эмоциональные состояния не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке и состоянию беспомощности, ложной вины, потери веры в себя и к так называемой «программе жертвы», которая зачастую вызывает болезни, — объяснила специалист.
По словам врача, длительный стресс может нарушить сон, вызвать гормональные сбои и даже повлиять на репродуктивное здоровье. Чтобы защитить себя, важно вовремя проживать негативные эмоции, и лучше всего делать это с помощью безопасных способов: разговора, физической активности или работы с психологом.
Медик пояснила, что при длительном нерешенном стрессе, который организм воспринимает как угрозу, и в условиях постоянной тревоги может развиться тиреотоксикоз — синдром, связанный с избытком гормонов щитовидной железы. При депрессии возможен гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидки.