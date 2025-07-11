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Колонии супермуравьёв появились в Великобритании

Муравьи вида Tapinoma magnum начали активно распространяться на территории Великобритании, сообщает Daily Mail.

Муравьи вида Tapinoma magnum начали активно распространяться на территории Великобритании, сообщает Daily Mail.

Согласно публикации, эти насекомые уже проникли в сельские районы страны, где их вредоносный потенциал пока не полностью проявился.

Издание отмечает, что благодаря теплой погоде муравьи могут распространиться и на более густонаселённые территории, что способно привести к серьёзным проблемам.

В начале июня Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила о риске нашествия так называемых «супермуравьев» Tapinoma magnum на территорию Великобритании.

Этот вид родом из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые официально зафиксирован в Рейнланд-Пфальце (Германия) в 2009 году.

Главная особенность Tapinoma magnum — наличие множества маток в одной колонии, что значительно ускоряет размножение и способствует быстрому расселению. В итоге формируются суперколонии, занимающие площадь в несколько гектаров.

Эти муравьи представляют угрозу для инфраструктуры: они повреждают линии электропередачи и интернет-кабели. В некоторых городах Германии колонии заселяли электрощитовые и распределительные узлы, вызывая технические сбои и экономические убытки.