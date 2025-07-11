Колонии супермуравьёв появились в Великобритании

Муравьи вида Tapinoma magnum начали активно распространяться на территории Великобритании, сообщает Daily Mail.
Согласно публикации, эти насекомые уже проникли в сельские районы страны, где их вредоносный потенциал пока не полностью проявился.
Издание отмечает, что благодаря теплой погоде муравьи могут распространиться и на более густонаселённые территории, что способно привести к серьёзным проблемам.
В начале июня Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила о риске нашествия так называемых «супермуравьев» Tapinoma magnum на территорию Великобритании.
Этот вид родом из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые официально зафиксирован в Рейнланд-Пфальце (Германия) в 2009 году.
Главная особенность Tapinoma magnum — наличие множества маток в одной колонии, что значительно ускоряет размножение и способствует быстрому расселению. В итоге формируются суперколонии, занимающие площадь в несколько гектаров.
Эти муравьи представляют угрозу для инфраструктуры: они повреждают линии электропередачи и интернет-кабели. В некоторых городах Германии колонии заселяли электрощитовые и распределительные узлы, вызывая технические сбои и экономические убытки.