В Японии смоделировали движение бумажного самолётика, брошенного с МКС

На изделие семь секунд воздействовал воздушный поток, имеющий скорость 7 чисел Маха. В результате этого носовая часть самолёта изогнулась, а концы его крыльев — обгорели. Берте и Судзуки не стали продолжать эксперимент, полагая, что дальше изделие просто разрушится.