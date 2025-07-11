В Японии смоделировали движение бумажного самолётика, брошенного с МКС

Специалисты Токийского университета (Япония) Максимилиан Берте и Кодзиро Судзуки смоделировали движение бумажного самолётика, который мог быть брошен с Международной космической станции (МКС), доклад о работе учёных опубликовал портал Universe Today.
Исследователи взяли за основу изделие, сложенное из листа белой бумаги формата А4. Берте и Судзуки рассчитали динамику его вхождения в атмосферу Земли.
Начальные высота орбиты и скорость самолётика соответствовали параметрам МКС — 400 км и 7800 метров в секунду. По расчётам учёных, до высоты 120 км бумажная игрушка должна опустится примерно за 3,5 дня.
В процессе увеличения плотности атмосферы самолётик начнёт двигаться бесконтрольно и его конструкция подвергнется деградации. Исследователи также запустили в аэродинамической трубе модель указанной игрушки, уменьшенной в три раза.
На изделие семь секунд воздействовал воздушный поток, имеющий скорость 7 чисел Маха. В результате этого носовая часть самолёта изогнулась, а концы его крыльев — обгорели. Берте и Судзуки не стали продолжать эксперимент, полагая, что дальше изделие просто разрушится.
Напомним, в 2017 году специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смоделировали вхождение челябинского метеорита в атмосферу Земли.