Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкист РФ одним выстрелом уничтожил БМП ВСУ на дистанции около километра

Боевая машина пехоты противника сгорела, десант ВСУ отступил.

Источник: Аргументы и факты

Танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра, рассказал российский военный с позывным Столичный.

«Был у нас эпизод один, мы работали на прямой наводке и на нас выкатилась БМП противника. И наводчик-оператор, недолго думая, перенавёлся и прямой наводкой с расстояния где-то, может, километр поразил её с первого выстрела», — сказал механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона «Сомали» 51-й гвардейской армии ЮВО в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о БМП советского образца. В результате она полностью сгорела. Кроме того, после этого украинский десант отступил.

Ранее сообщалось, что пуля снайпера ВС РФ попала в другую и отрикошетила в солдата Вооружённых сил Украины.