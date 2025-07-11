Танкист РФ одним выстрелом уничтожил БМП ВСУ на дистанции около километра

«Был у нас эпизод один, мы работали на прямой наводке и на нас выкатилась БМП противника. И наводчик-оператор, недолго думая, перенавёлся и прямой наводкой с расстояния где-то, может, километр поразил её с первого выстрела», — сказал механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона «Сомали» 51-й гвардейской армии ЮВО в беседе с РИА Новости.