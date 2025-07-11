Какие анализы сдавать при подозрении на сердечные заболевания? Ответили эксперты

При наличии тревожных симптомов, указывающих на возможные проблемы с сердцем, важно немедленно обратиться к специалисту и пройти определенные анализы. Об этом сообщила генеральный директор медицинского центра и врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в интервью для NEWS.ru.
По словам Лапы, на первом этапе обследования пациентам назначают электрокардиограмму (ЭКГ) и коагулограмму, которая позволяет оценить свертываемость крови.
Она отметила, что в настоящее время прохождение ЭКГ становится обязательным для всех, что является правильным подходом.
Основными анализами при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания остаются общий анализ крови и коагулограмма. Анализы на уровень холестерина и другие показатели выполняются позже, уточнила врач.