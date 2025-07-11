За неправильно посаженные на даче деревья и кустарники могут оштрафовать: нарушителем может оказаться любой

«Минимальное расстояние от дерева до коммуникации должно составлять не менее 2 метров, а от кустарника — не менее 0,5 метра», — сказала эксперт агентству «Прайм», добавив, что деревья и высокорослые кусты нельзя сажать на расстоянии меньше двух метров от проекции воздушных ЛЭП на землю.