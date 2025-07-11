За неправильно посаженные на даче деревья и кустарники могут оштрафовать: нарушителем может оказаться любой

Российские дачники должны соблюдать определенные правила при посадке кустов и деревьев, иначе они могут подвергнуться санкциям со стороны контролирующих органов. Об этом напомнила адвокат Елена Кудерко.
По словам адвоката, нужно помнить, что старые или больные деревья могут упасть при сильном ветре или снегопаде. Также не стоит высаживать около соседского участка раскидистое дерево, которое может затенить посадки. Кроме того, дачникам стоит следить, чтобы корни деревьев не разрушали фундаменты и не повреждали инженерные коммуникации.
«Минимальное расстояние от дерева до коммуникации должно составлять не менее 2 метров, а от кустарника — не менее 0,5 метра», — сказала эксперт агентству «Прайм», добавив, что деревья и высокорослые кусты нельзя сажать на расстоянии меньше двух метров от проекции воздушных ЛЭП на землю.
Подробнее о том, за что могут наказать дачников в 2025 году читайте здесь на KP.RU.
Напомним, что в России запретили устанавливать глухие заборы между дачными участками.
Также напомним, что выращивание декоративного вьюнка (ипомеи трехцветной) на даче может повлечь штраф или даже возбуждение уголовного дела.