Дубинский: Зеленский поехал в Ватикан, чтобы сорвать новую встречу с РФ

Зеленский отправился на встречу с папой римским Львом XIV в Ватикане для того, чтобы сорвать очередную встречу в Стамбуле с российской стороной, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий подчеркнул, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не позволит Зеленскому сменить площадку.
«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придётся говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей делегацией поскакал к папе римскому, просить организовать встречу в Ватикане», — написал Дубинский в Telegram.
Он уточнил, что Зеленский планирует предложить Ватикан в качестве новой площадки для переговоров.
Дубинский выразил мнение, что Трамп прикажет Украине продолжать их в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Зеленский сбежал на форум в Ватикане после массированного удара по украинской столице.