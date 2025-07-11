Дубинский: Зеленский поехал в Ватикан, чтобы сорвать новую встречу с РФ

«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придётся говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей делегацией поскакал к папе римскому, просить организовать встречу в Ватикане», — написал Дубинский в Telegram.