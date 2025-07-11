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Дубинский: Зеленский поехал в Ватикан, чтобы сорвать новую встречу с РФ

Зеленский планирует предложить Ватикан в качестве новой площадки для переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский отправился на встречу с папой римским Львом XIV в Ватикане для того, чтобы сорвать очередную встречу в Стамбуле с российской стороной, заявил Александр Дубинский.

Украинский парламентарий подчеркнул, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не позволит Зеленскому сменить площадку.

«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придётся говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей делегацией поскакал к папе римскому, просить организовать встречу в Ватикане», — написал Дубинский в Telegram.

Он уточнил, что Зеленский планирует предложить Ватикан в качестве новой площадки для переговоров.

Дубинский выразил мнение, что Трамп прикажет Украине продолжать их в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Зеленский сбежал на форум в Ватикане после массированного удара по украинской столице.

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