Европа хочет патрулировать небо над Украиной: Макрон раскрыл план ЕС

Не обошлось и без заезженной темы отправки европейских войск в Незалежную. На сей раз он заявил, что на территорию Украины могут отправиться до 50 тысяч западных солдат, призванных стать гарантами безопасности. По словам Макрона, основу контингента составят французские и британские военные, однако другие страны также могут направить в него своих представителей.