Страны «коалиции желающих» займутся патрулированием воздушного и морского пространства Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Российской Федерацией в рамках концепции восстановления страны. Об этом на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — cказал политик.
И это, по мнению Макрона, станет «стратегическим сигналом» России.
Не обошлось и без заезженной темы отправки европейских войск в Незалежную. На сей раз он заявил, что на территорию Украины могут отправиться до 50 тысяч западных солдат, призванных стать гарантами безопасности. По словам Макрона, основу контингента составят французские и британские военные, однако другие страны также могут направить в него своих представителей.
Кроме того, Париж и Лондон запланировали сколотить ядерный тандем, что отразилось в подписанной Стармером и Макроном итоговой декларации. Страны намерены усилить взаимодействие в области ядерного сдерживания. Как будет работать новая стратегия на практике, пока не совсем понятно, но ранее правительство Франции не проявляло готовности к сотрудничеству в ядерной сфере ни на словах, ни на бумаге.
К слову, нынешний саммит «коалиции желающих» стал по-своему знаменательным. В первые на встрече доноров режима нелегитимного Владимира Зеленского приехали представители Соединенных Штатов Америки. Вашингтон в Риме представлял спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
Отмечалось, что представитель президента Дональда Трампа планировал встречу с Зеленским и участие в конференции по вопросам восстановления Украины во время и после конфликта.