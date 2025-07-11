Россиянам рассказали, как сэкономить до 50% на покупке авиабилета

Что касается внутренних рейсов между крупными городами России, наиболее выгодные предложения чаще всего появляются при покупке билетов за 2−7 дней до вылета. Например, билет Москва — Санкт-Петербург в апреле стоил за месяц 6 337 рублей, а при покупке за несколько дней до поездки — 4 923 рубля. На маршруте Москва — Сочи аналогичная разница составляла более шести тысяч рублей в июне. Токмаков также отметил, что случаи, когда самые низкие цены встречаются непосредственно за сутки до вылета, крайне редки и не носят массового характера.