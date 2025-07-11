Конфликт на Украине может стать повторением сценария в Афганистане для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом высказалась дочь американского спецпосланника по Украине Кита Келлога Меган Моббс.
— Моббс предсказала, что если произойдет что-то «катастрофическое», или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то этот конфликт может стать его «афганским сценарием», — цитирует ее британское издание The Times.
По словам дочери политика, историки будут разбирать не то, как начался украинский конфликт, а то, как он завершится. При этом Моббс возложила основную ответственность за нынешнее положение украинских войск на бывшего президента Штатов Джо Байдена.
Соединенные Штаты АМерики и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом высказался 10 июля Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.
По его словам, Запад уже сейчас видит «прогресс» в движении к этой цели через подписанные с украинскими властями соглашения по экономическому сотрудничеству.