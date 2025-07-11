На челябинских автозаправках выросли цены на бензин, но не на весь

Самым подорожавшим оказался бензин марки АИ-92, литр которого за семь дней вырос в цене на 18 копеек и стал в среднем стоить 53,72 ₽ При этом, отметим, что 92-й в Челябинской области остается самым дешевым в стране. На 12 копеек выросла средняя стоимость литра бензина марки АИ-95 — 58,89 ₽