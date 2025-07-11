Новая поддержка для выезжающих за границу казахстанцев

В акимате уточнили, что центр открыли при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) в рамках проекта «Программа по трудовой миграции в Центральной Азии (Фаза 1)». Финансирует инициативу Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).
«Основная задача нового Центра — предоставление потенциальным трудовым мигрантам знаний и навыков, необходимых для безопасного, легального и успешного трудоустройства за границей. Обучение включает правовую и финансовую грамотность, психологическую адаптацию, понимание трудовых прав, механизмы подачи заявок на трудоустройство, а также основы межкультурной коммуникации. Центр также ориентирован на поддержку участников международных программ, в частности — сезонной занятости в Великобритании. Для этого разрабатываются специальные модули предвыездного инструктажа», — говорится в сообщении.
Перед открытием Центра для сотрудников организовали обучающий семинар. В мероприятии приняли участие руководитель отдела экономики и изменения климата Посольства Великобритании Кэти Коттрелл, экономист посольства Бибигуль Жумагужина, а также национальный координатор программы МОМ Светлана Бекмамбетова. На семинаре говорили о том, как подготовить казахстанских граждан к участию в программе сезонной занятости, как развивать у них навыки финансовой грамотности и что важно учитывать при переезде и трудоустройстве за границей.
«Обеспечивая качественную подготовку граждан, Центр поможет снизить риски, связанные с трудовой миграцией, и повысить эффективность интеграции казахстанцев в международную трудовую среду. В будущем планируется расширение программ обучения, привлечение новых международных партнёров и развитие цифровых инструментов сопровождения мигрантов», — заключили в акимате.