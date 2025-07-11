Новая поддержка для выезжающих за границу казахстанцев

Перед открытием Центра для сотрудников организовали обучающий семинар. В мероприятии приняли участие руководитель отдела экономики и изменения климата Посольства Великобритании Кэти Коттрелл, экономист посольства Бибигуль Жумагужина, а также национальный координатор программы МОМ Светлана Бекмамбетова. На семинаре говорили о том, как подготовить казахстанских граждан к участию в программе сезонной занятости, как развивать у них навыки финансовой грамотности и что важно учитывать при переезде и трудоустройстве за границей.