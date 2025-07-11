«Хочу так отдыхать, как они работают!»: омичи возмущены ремонтом тепловых сетей

Пост про удивительно короткий рабочий день у ремонтников трубопроводов разгар сезона, появился вчера, 10 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск».
«Ремонт трубопроводов горячей воды напротив дома Пригородная, 23, корпус 2. Работы велись с 12−30 до 15−30! После этого времени работ нет. За это мы будем платить по новым тарифам? Люди без горячей воды сидят. Где дежурные бригады? Почему нет продолжения работ?», — задает многочисленные вопросы возмущенный омич.
На опубликованной в посте фотографии видно, что несмотря на полноценный рабочий день, ремонтные работы на раскопанном объекте не ведутся — нет ни техники, ни сотрудников. Омичи невесело завидуют трехчасовому рабочему дню сотрудников тепловой службы, выражая желание в комментариях «так отдыхать, как они работают». Представители ответственных служб пока никак не прокомментировали удивительно короткий рабочий день коммунальщиков в самый разгар ремонтного сезона.