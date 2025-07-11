«Хочу так отдыхать, как они работают!»: омичи возмущены ремонтом тепловых сетей

«Ремонт трубопроводов горячей воды напротив дома Пригородная, 23, корпус 2. Работы велись с 12−30 до 15−30! После этого времени работ нет. За это мы будем платить по новым тарифам? Люди без горячей воды сидят. Где дежурные бригады? Почему нет продолжения работ?», — задает многочисленные вопросы возмущенный омич.