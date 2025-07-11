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Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля.

Овнов ждет удачный день. Однако крайне важно постараться ни с кем не ссориться. Запаситесь терпением, поскольку далеко не все сегодня будут принимать вашу точку зрения. Просто подождите, и чуть позже все поймут, что вы действительно были правы. Если на сегодня запланированы важные переговоры — лучше провести их в неформальной обстановке.

У Тельцов сегодня тоже все неплохо. Со многими задачами вы справитесь успешно. Даже если в начале что-то встанет у вас на пути, вы преодолеете препятствия. Возможно, придется заниматься сразу несколькими делами одновременно. Тем не менее вы со всем справитесь довольно легко, причем никаких ошибок не допустите. А ближе к вечеру появится время для отдыха — лучше провести его с семьей.

Близнецам астрологи советуют сохранять спокойствие и контролировать эмоции. В первой половине дня вы будете склонны к раздражительности и унынию. Однако эти чувства будут мешать осуществить задуманные планы. Люди, с которыми вы имеете дело, не всегда поймут вас правильно, требуют слишком многого. В состояние спокойствия поможет вернуться прогулка в тишине.

У Раков откроется отличная возможность для получения ценной информации. Даже если вы пока не понимаете ее необходимости, позже она обязательно понадобится. Впоследствии все сложится в единую картину, и вы будете готовы к работе и реализации интересных идей. Сегодня вам предстоит много общаться с разными людьми, к каждому из них нужно искать подход.

У Львов будет достаточно трудный день. Многое потребует больше усилий, чем изначально ожидалось. Соберите все свои силы и работайте. Вам поможет настойчивость, иначе осуществить задуманного не выйдет. Но есть и плюсы — ваша интуиция сейчас на высоте и поможет вам в работе. Прислушивайтесь к себе, а не к чужим советам. Возможно, будет трудно поладить с близкими, особенно с пожилыми.

Девам сегодня придется постараться, чтобы не допустить серьезных конфликтов, но в итоге все обернется в вашу пользу. Некоторые противники ваших идей внезапно начнут вас поддерживать, воспользуйтесь этим. Удача вас ждет и в финансовых делах — будет возможность сделать удачные покупки, например, приобрести мебель и бытовую технику или квартиру.

У Весов день пройдет спокойно. Несмотря на то что планов на сегодня много, успех принесет именно спокойная работа. Лишняя суета помешает правильно расставить приоритеты и понять, за что браться в первую очередь. Старые знакомые помогают охотно, но не всегда бескорыстно. У некоторых из вас появятся новые увлечения и интересы, присмотритесь к ним.

День Скорпионов сложится удачно. Вы достигнете многих целей, которые вы поставили себе на сегодня и на будущее. Появится возможность показать себя в серьезных делах. Смело делитесь своими идеями с другими — многие вас поддержат и пойдут за вами. Несмотря на то что особых потрясений не будет, эмоциональный фон сегодня нестабилен. Старайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций.

Стрельцам придется мириться с пустыми разговорами, которые потребуют большого количества времени. Из-за этого не получится сделать все, что запланировано. Некоторые дела придется отложить на потом. А споры могут возникнуть из-за любого, даже самого незначительного происшествия. Однако есть и плюс — трудностей удастся избежать, если будете вести себя миролюбиво и не поддадитесь на провокации.

У Козерогов сегодня плохой день для коммуникаций. Найти общий язык с окружающими порой оказывается труднее. Люди, прежде понимавшие и поддерживавшие вас, сейчас принимают в штыки все ваши предложения. Можно добиться успеха в самостоятельной работе. Кроме того, у вас появится возможность научиться тому, что вскоре обязательно пригодится.

Водолеям звезды советуют решать все важные дела именно в первой половине дня. Позже вероятны мелкие недоразумения, которые помешают работе, сложнее будет избежать неприятных совпадений и глупых ошибок. Сегодня вы склонны торопиться. Однако не во всех делах это необходимо. Причем в ситуациях, требующих быстрых действий, вы, напротив, медлите.

Напряженный день ждет Рыб. Сегодня вам очень трудно сохранить душевное равновесие. Из колеи может выбить абсолютно любой пустяк. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и это редко приводит к чему-либо хорошему. Возможны конфликты и споры. Старайтесь сохранять самообладание, это поможет хоть как-то исправить ситуацию, передает «Российская газета».