Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля.
Овнов ждет удачный день. Однако крайне важно постараться ни с кем не ссориться. Запаситесь терпением, поскольку далеко не все сегодня будут принимать вашу точку зрения. Просто подождите, и чуть позже все поймут, что вы действительно были правы. Если на сегодня запланированы важные переговоры — лучше провести их в неформальной обстановке.
У Тельцов сегодня тоже все неплохо. Со многими задачами вы справитесь успешно. Даже если в начале что-то встанет у вас на пути, вы преодолеете препятствия. Возможно, придется заниматься сразу несколькими делами одновременно. Тем не менее вы со всем справитесь довольно легко, причем никаких ошибок не допустите. А ближе к вечеру появится время для отдыха — лучше провести его с семьей.
Близнецам астрологи советуют сохранять спокойствие и контролировать эмоции. В первой половине дня вы будете склонны к раздражительности и унынию. Однако эти чувства будут мешать осуществить задуманные планы. Люди, с которыми вы имеете дело, не всегда поймут вас правильно, требуют слишком многого. В состояние спокойствия поможет вернуться прогулка в тишине.
У Раков откроется отличная возможность для получения ценной информации. Даже если вы пока не понимаете ее необходимости, позже она обязательно понадобится. Впоследствии все сложится в единую картину, и вы будете готовы к работе и реализации интересных идей. Сегодня вам предстоит много общаться с разными людьми, к каждому из них нужно искать подход.
У Львов будет достаточно трудный день. Многое потребует больше усилий, чем изначально ожидалось. Соберите все свои силы и работайте. Вам поможет настойчивость, иначе осуществить задуманного не выйдет. Но есть и плюсы — ваша интуиция сейчас на высоте и поможет вам в работе. Прислушивайтесь к себе, а не к чужим советам. Возможно, будет трудно поладить с близкими, особенно с пожилыми.
Девам сегодня придется постараться, чтобы не допустить серьезных конфликтов, но в итоге все обернется в вашу пользу. Некоторые противники ваших идей внезапно начнут вас поддерживать, воспользуйтесь этим. Удача вас ждет и в финансовых делах — будет возможность сделать удачные покупки, например, приобрести мебель и бытовую технику или квартиру.
У Весов день пройдет спокойно. Несмотря на то что планов на сегодня много, успех принесет именно спокойная работа. Лишняя суета помешает правильно расставить приоритеты и понять, за что браться в первую очередь. Старые знакомые помогают охотно, но не всегда бескорыстно. У некоторых из вас появятся новые увлечения и интересы, присмотритесь к ним.
День Скорпионов сложится удачно. Вы достигнете многих целей, которые вы поставили себе на сегодня и на будущее. Появится возможность показать себя в серьезных делах. Смело делитесь своими идеями с другими — многие вас поддержат и пойдут за вами. Несмотря на то что особых потрясений не будет, эмоциональный фон сегодня нестабилен. Старайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций.
Стрельцам придется мириться с пустыми разговорами, которые потребуют большого количества времени. Из-за этого не получится сделать все, что запланировано. Некоторые дела придется отложить на потом. А споры могут возникнуть из-за любого, даже самого незначительного происшествия. Однако есть и плюс — трудностей удастся избежать, если будете вести себя миролюбиво и не поддадитесь на провокации.
У Козерогов сегодня плохой день для коммуникаций. Найти общий язык с окружающими порой оказывается труднее. Люди, прежде понимавшие и поддерживавшие вас, сейчас принимают в штыки все ваши предложения. Можно добиться успеха в самостоятельной работе. Кроме того, у вас появится возможность научиться тому, что вскоре обязательно пригодится.
Водолеям звезды советуют решать все важные дела именно в первой половине дня. Позже вероятны мелкие недоразумения, которые помешают работе, сложнее будет избежать неприятных совпадений и глупых ошибок. Сегодня вы склонны торопиться. Однако не во всех делах это необходимо. Причем в ситуациях, требующих быстрых действий, вы, напротив, медлите.
Напряженный день ждет Рыб. Сегодня вам очень трудно сохранить душевное равновесие. Из колеи может выбить абсолютно любой пустяк. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и это редко приводит к чему-либо хорошему. Возможны конфликты и споры. Старайтесь сохранять самообладание, это поможет хоть как-то исправить ситуацию, передает «Российская газета».