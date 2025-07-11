Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля

У Тельцов сегодня тоже все неплохо. Со многими задачами вы справитесь успешно. Даже если в начале что-то встанет у вас на пути, вы преодолеете препятствия. Возможно, придется заниматься сразу несколькими делами одновременно. Тем не менее вы со всем справитесь довольно легко, причем никаких ошибок не допустите. А ближе к вечеру появится время для отдыха — лучше провести его с семьей.