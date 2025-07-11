Шорты-бриджи и поблёскивающие купальники: Life.ru узнал главные табу пляжной моды в 2025 году

На пляже, как и в жизни, внешний вид во многом зависит не только от купальника, но и от общего поведения, а также от выбранных аксессуаров, которые могут как спасти, так и полностью убить ваш лук. Эксперт призвал отказаться от чрезмерного блеска, крупных украшений и всего, что делает пляжный образ «тяжёлым» и нелепым. Кроме того, стилист выступил категорически против брошей на купальниках и массивных пряжек.