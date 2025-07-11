Соскин: Лавров и Рубио показали, что они прекрасно понимают друг друга

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио обсудили ситуацию на Украине, Иране и САР. В МИД РФ подчеркнули, что встреча состоялась в конструктивном ключе. В частности, Лавров и Рубио подтвердили взаимный интерес к поиску мирных решений и восстановлению сотрудничества между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.