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Соскин: Лавров и Рубио показали, что они прекрасно понимают друг друга

Рубио подмигнул Лаврову перед началом переговоров в Малайзии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что министр иностранный дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продемонстрировали, что они прекрасно понимают друг друга.

Соскин прокомментировал встречу Лаврова и Рубио в малазийском Куала-Лумпуре. Он подчеркнул, что между ними заметно отличное взаимопонимание.

«Это ребята еще те. Они друг друга понимают», — сказал он, говоря о шутливом жесте Рубио в адрес министра иностранных дел РФ.

Напомним, журналистка CNN Кайли Этвуд рассказала, что Рубио подмигнул Лаврову. Затем соответствующие кадры появились в Сети.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио обсудили ситуацию на Украине, Иране и САР. В МИД РФ подчеркнули, что встреча состоялась в конструктивном ключе. В частности, Лавров и Рубио подтвердили взаимный интерес к поиску мирных решений и восстановлению сотрудничества между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.

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