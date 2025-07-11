Обвиненный в домогательствах многоженец Иван Сухов объяснил отпуск с дочерью: «Она сильно болела»

— Это останется за пределами камер, я не хочу о дочери что-то плохое говорить. Она набаловала, я ей, грубо говоря, напорол жопу. Никакие другие физические наказания больше не использовались. Она хотела уехать от нас одна, но потом успокоилась, все было хорошо, — объяснил свою версию Сухов.