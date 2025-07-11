Обвиненный в домогательствах многоженец Иван Сухов объяснил отпуск с дочерью: «Она сильно болела»

Семья 41-летнего многоженца Ивана Сухова оказалась в центре скандала после заявления его дочери Анны. Девушка утверждает, что отец домогался ее в возрасте 14 лет. По ее словам, все прошло во время совместной поездки в отпуск. Мужчина решился рассказать KP.RU свою версию событий.
— Дочка болела очень сильно. Я путешествую каждый год с детьми, поэтому предложил взять ее с собой. Мы все вместе поехали в Крым, в Сочи. У нас целое путешествие было, — поделился Сухов.
Как заявил многоженец, в том отпуске между ним и дочерью действительно произошел конфликт. Однако, по его словам, причиной стали не домогательства, а семейные разногласия.
— Это останется за пределами камер, я не хочу о дочери что-то плохое говорить. Она набаловала, я ей, грубо говоря, напорол жопу. Никакие другие физические наказания больше не использовались. Она хотела уехать от нас одна, но потом успокоилась, все было хорошо, — объяснил свою версию Сухов.
После ссоры, как рассказал Иван, Аня успокоилась, вернулась домой, а после захотела остаться с ним. Мужчина добавил, что вскоре Ирина, мать Анны, сама попросила его забрать дочь к себе, так как якобы не справлялась с воспитанием подростка.