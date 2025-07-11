Многоженец Иван Сухов признался, что бил ремнем обвинившую его в домогательствах дочь

— Я не хочу о дочери что-то плохое говорить. Она набаловала, я ей, грубо говоря, напорол жопу. Я дочери мог ремня всыпать. Раза три или четыре за всю жизнь это было, но по очень серьезному делу. Никакие другие физические наказания больше не использовались, — заявил Сухов.