Многоженец Иван Сухов признался, что бил ремнем обвинившую его в домогательствах дочь

В России разгорелся скандал вокруг 41-летнего многоженца Ивана Сухова. Его собственная дочь, 18-летняя Анна, обвинила его в домогательствах, произошедших во время их совместной поездки в отпуск, когда ей было всего 14 лет. В интервью KP.RU сам Сухов рассказал, что в тот момент наказал дочь ремнем.
— Я не хочу о дочери что-то плохое говорить. Она набаловала, я ей, грубо говоря, напорол жопу. Я дочери мог ремня всыпать. Раза три или четыре за всю жизнь это было, но по очень серьезному делу. Никакие другие физические наказания больше не использовались, — заявил Сухов.
Напомним, 18-летняя Анна является старшей из 30 детей мужчины. Семейную тайну девушка выдала в эфире популярного телешоу. После записи передачи, в день съемки, в квартиру Ивана Сухова нагрянули с проверкой сотрудники Следственного комитета.
Как стало известно, самого многоженца в момент проверки дома не оказалось. О признаниях дочери Ани он узнал от своего адвоката Александра Почуева, который присутствовал при записи программы.