Москалькова: судьба около тысячи жителей Курской области ещё не установлена

Около тысячи жителей Курской области продолжают числиться в списке пропавших без вести, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В результате той работы, которую проводили мы по возвращению с Украины, из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было две тысячи. На сегодняшний день ещё порядка тысячи…» — сказала она в интервью РИА Новости.
Омбудсмен отметила, что направила перечень пропавших без вести уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста.
Напомним, ранее Москалькова обратилась к папе римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении российских граждан на Родину с Украины.