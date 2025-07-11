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Москалькова: судьба около тысячи жителей Курской области ещё не установлена

Москалькова сообщила, что направила список пропавших жителей Курской области омбудсмену Рады Лубинцу.

Источник: Аргументы и факты

Около тысячи жителей Курской области продолжают числиться в списке пропавших без вести, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В результате той работы, которую проводили мы по возвращению с Украины, из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было две тысячи. На сегодняшний день ещё порядка тысячи…» — сказала она в интервью РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что направила перечень пропавших без вести уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, ранее Москалькова обратилась к папе римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении российских граждан на Родину с Украины.

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