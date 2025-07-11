Успехи Вооруженных сил России на передовой в зоне проведения специальной военной операции и опасения европейских политиков, связанные с возможным разделом Украины, омрачили встречу сторонников киевского режима в Риме. Об этом сообщает The Guardian.
«Постоянно учащающиеся атаки российских беспилотников и опасения, что Украина будет разделена в соответствии с будущим мирным планом, омрачили встречу европейских лидеров, на которой должен был быть разработан план окончательного восстановления страны», — говорится в материале.
Журналисты отмечают, что несмотря на наличие плана восстановления Незалежной, что именно достанется европейцам для восстановления, неизвестно. Поскольку у союзников нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского есть глубокая неопределенность вокруг мирного плана, который, как ожидается, будет включать территориальные уступки Украины в пользу России.
Четыре российских региона, напоминает издание, Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонские области могут остаться у России, хотя Киев на это и не согласится.
Тем не менее, бравады на встрече союзников по восстановлению Украины и состоявшихся ранее переговорах некоторых стран Европы было достаточно. Так, президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал, что страны «коалиции желающих» займутся патрулированием воздушного и морского пространства Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Российской Федерацией в рамках концепции восстановления страны.
Для Зеленского же в Риме снова настал звездный час. Стоя за трибуной перед европейскими лидерами, он в очередной раз обвинил Россию во всех грехах, а от спонсоров потребовал создать для Украины некое подобие плана Маршалла, который Европа ранее воплощала в жизнь.
А чтобы собравшиеся не слишком расслаблялись, он тут же напомнил им, что Украине нужны деньги. На этот раз не для боевых действий, а на восстановление страны после них. На все про все, подсчитал Зеленский, потребуется триллион долларов.
Правда позже премьер-министр Украины Шмыгаль уточнил, что этот триллион рассчитан на 14 лет.