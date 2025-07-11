В Пермский край на фестиваль «Трамплин» приедет легендарная рок-группа «Ария»

В Прикамье объявили о проведении юбилейного фестиваля «Трамплин». Фестлун пройдет 9 августа в Кудымкаре уже пятый раз. Фестивальные события организаторы также посвятят 100-летию Коми-Пермяцкого округа.
Хедлайнером фестиваля станет легендарная рок-группа «Ария». Она начала свой творческий путь еще в далеком 1985 году. В число наиболее ее популярных песен входят «Беспечный ангел», «Потерянный рай», «Воля и разум» и другие.
Специальным гостем «Трамплина» станет Саша Цой. На сцену также выйдут пермские ветераны «Альбион» и молодые драйвовые проекты «Варья», «Тайдай» и «Pure», проект «Катрина» с джазовой программой и зажигательный «Балакирь».
Этно-культура прозвучит в исполнении ансамбля «Шондiбан», марийского «ШИП ЛИЙ» и удмуртских групп «Боболенин» и «Вербное воскресенье». Ближе к ночи трибьют «Черный вторник» устроит мрачноватый, но огненный сет в духе «Сектора газа».
В краевом Центре Центр по реализации проектов в сфере культуры отметили, фестиваль «Трамплин» гости запомнят не только музыкой. Их познакомят с коми-пермяцкой кухней, научат ремеслам, покажут средневековые бои и «ведьмин угол». Для детей будет работать огромная игровая площадка.
Фестлун пройдет на комплексе трамплинов «Парма». Вход свободный. (12+).