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В Красноярске появился мурал с изображением юного футболиста

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

В краевой столице был открыт новый мурал, на котором изображен юный спортсмен в футболке с символикой «Движения первых». Арт-объект разместился на жилом доме по адресу пр. Молодёжный, 23, в микрорайоне Солнечный.

Этот мурал символизирует возможности, которые открываются для активной молодёжи, а также подчеркивает важность спорта в самореализации молодых жителей региона. Изображение динамичного футболиста отражает энергию, целеустремлённость и командный дух участников крупнейшего общественно-государственного движения страны — «Движения Первых».

По словам председателя совета регионального отделения «Движения Первых» в Красноярском крае Ксении Юрлагиной, появление мурала юного футболиста является особенно символичным накануне двух крупных молодёжных федеральных событий, которые пройдут в Красноярске: финала всероссийского спортивного проекта «Вызов Первых» и «Универ-спортфеста». Она отметила, что логотип на форме футболиста указывает на его принадлежность к «Движению первых», что позволяет почти 180 000 школьникам и студентам края ассоциировать себя с этим муралом, посвященным их труду и стремлению к победам.

Руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец подчеркнул, что инициатива по созданию мурала, реализованная совместно с агентством печати и массовых коммуникаций, демонстрирует уверенное движение региона к статусу самого спортивного в России. Он напомнил о том, что Красноярск, принимавший в 2019 году XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, претендует на новые спортивные достижения. В последние годы здесь проходят Всероссийский зимний фестиваль АССК России и федеральная смена «Спорт и здоровье» на форуме ТИМ «Бирюса», а в ближайшие месяцы город примет финал проекта «Вызов первых» и масштабный фестиваль «УниверФест» для молодых спортсменов.

Также стоит отметить, что в Красноярском крае активно создаются условия для развития молодёжного спорта. В прошлом году в регионе открылся круглогодичный молодёжный образовательный центр по направлению «Спорт и здоровье», который был запущен лично Президентом России Владимиром Путиным. Центр занимается проведением образовательных программ и спортивных мероприятий федерального масштаба и недавно получил грант в размере 125 миллионов рублей.