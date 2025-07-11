В Красноярске появился мурал с изображением юного футболиста

Руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец подчеркнул, что инициатива по созданию мурала, реализованная совместно с агентством печати и массовых коммуникаций, демонстрирует уверенное движение региона к статусу самого спортивного в России. Он напомнил о том, что Красноярск, принимавший в 2019 году XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, претендует на новые спортивные достижения. В последние годы здесь проходят Всероссийский зимний фестиваль АССК России и федеральная смена «Спорт и здоровье» на форуме ТИМ «Бирюса», а в ближайшие месяцы город примет финал проекта «Вызов первых» и масштабный фестиваль «УниверФест» для молодых спортсменов.