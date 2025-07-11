В Уфе благоустроят прогулочную зону на улице 50-летия СССР и сквер в Шакше

По итогам голосования победителями признали 144 общественных пространства. Работы по их благоустройству запланированы на 2026 год. На эти цели из российской казны направят более одного миллиарда рублей. В 2025 году в Башкирии обновят 164 объекта из которых 94 по программе «Формирование комфортной городской среды» и ещё 70 по другим проектам.