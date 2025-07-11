В Уфе благоустроят прогулочную зону на улице 50-летия СССР и сквер в Шакше

Кроме того, больше всего голосов жителей республики набрали территория от Русского драмтеатра до кинокомплекса «Салават» в Стерлитамаке, скейт-площадки на бульваре Космонавтов в Салавате, сквер на улице Ленина в селе Михайловка Уфимского района, а также новая пешеходная зона на улице Ленина в Мелеузе.
Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.
По итогам голосования победителями признали 144 общественных пространства. Работы по их благоустройству запланированы на 2026 год. На эти цели из российской казны направят более одного миллиарда рублей. В 2025 году в Башкирии обновят 164 объекта из которых 94 по программе «Формирование комфортной городской среды» и ещё 70 по другим проектам.
— Жители Башкирии действительно очень вовлечены в вопросы благоустройства, это проявляется и в контроле за ходом выполнения работ, — отметил глава региона Радий Хабиров. — Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» мы решаем многочисленные болячки наших населённых пунктов. Продолжим активно этим заниматься.
Напомним, с 2019 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в Башкирии благоустроили 806 общественных территорий на общую сумму 8,2 миллиарда рублей, из которых 7,6 миллиарда были выделены из российского бюджета.