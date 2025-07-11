Риелтор Правоторина: витраж Киркорова за полмиллиона ценен лишь для фанатов

«Подозреваю, что этот витраж мог бы иметь ценность только для фанатов Киркорова. С точки зрения потребителя домашнего декора — приплати мне за то, чтобы я его взяла. В сарай закину или на сайт бесплатных объявлений в поисках любителей треша», — сказала Правоторова.