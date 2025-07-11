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Риелтор Правоторина: витраж Киркорова за полмиллиона ценен лишь для фанатов

Киркоров делает ремонт в квартире, купленной за 1 млрд рублей в 2021 году.

Источник: Аргументы и факты

Витраж с изображением Филиппа Киркорова, установленный в его квартире, представляет ценность только для него самого и его фанатов. Об этом aif.ru заявила риелтор Алина Правоторина.

Киркоров продолжает делать ремонт в квартире, купленной в 2021 году за 1 млрд рублей. Одним из элементов декора в жилье стали витражные стекла с изображением лица Киркорова. Рисунок выполнен в стиле игральных карт, на нем певец изображен с микрофоном в руке. По словам Киркорова, он отдал за витраж полмиллиона рублей.

«Подозреваю, что этот витраж мог бы иметь ценность только для фанатов Киркорова. С точки зрения потребителя домашнего декора — приплати мне за то, чтобы я его взяла. В сарай закину или на сайт бесплатных объявлений в поисках любителей треша», — сказала Правоторова.

Квартира Киркорова площадью 537 кв. м находится в Филипповском переулке Москве. Раньше апартаменты принадлежали экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву. Эксперты оценивали сделку в 1 млрд рублей. Квартира была отделана под дворцовый стиль с венецианской мозаикой.

Киркоров должен был стать соседом своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, но та в 2022 году уехала из России.