NZZ: У Украины осталось два варианта, чтобы избежать полного поражения от РФ

Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский находится в ловушке. С одной стороны, он — единственный человек, который может отдать приказ ВСУ об отступлении. С другой, глава Украины находится перед дилеммой: выбор между военной необходимостью и политической надеждой на то, что партнеры сдержат свои обещания о помощи.