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NZZ: У Украины осталось два варианта, чтобы избежать полного поражения от РФ

У Украины осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения от РФ. Об этом написало швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

У Украины осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения от РФ. Об этом написало швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

По версии журналистов газеты, командование ВСУ может или попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения российской армии, или оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик.

— У украинских войск нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине РФ малоэффективны, разве что в информационном пространстве, — написано в статье.

Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский находится в ловушке. С одной стороны, он — единственный человек, который может отдать приказ ВСУ об отступлении. С другой, глава Украины находится перед дилеммой: выбор между военной необходимостью и политической надеждой на то, что партнеры сдержат свои обещания о помощи.

Переговоры России и Украины пока не состоятся из-за того, что стороны якобы не завершили все согласованные обмены, сообщил 10 июля Владимир Зеленский.