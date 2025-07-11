Гергиев, Крутой и Спиваков попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Народные артисты РФ Валерий Гергиев и Игорь Крутой, а также российский дирижёр Владимир Спиваков были внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*, свидетельствуют данные этого ресурса.
Информация о Гергиеве, который возглавляет Мариинский и Большой театры, содержится в указанном списке с 2017 года. На сайте утверждается, что дирижёр попал в перечень якобы за «антиукраинскую пропаганду» и поддержку политики России.
Игорь Крутой присутствует в списке с 2015 года. Причиной включения композитора в базу называются его поездки в Крым.
Сведения о народном артисте СССР Спивакове попали на «Миротворец» в 2020 году. Появление дирижёра в списке владельцы сайта связали с его поддержкой воссоединения Крыма с Россией.
Напомним, ранее стало известно, что в базе данных «Миротворца» находится информация о российском певце, лидере группы «Руки вверх» Сергее Жукове. Он был добавлен в перечень в апреле 2024 года.
* По решению суда запрещён в РФ.