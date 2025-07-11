Актер Бан Хэй Мин погиб из-за неудачной попытки достать телефон

Его дебют в кино состоялся в 2011 году с ролью в картине «Масло в огонь». Актер преимущественно снимался в комедиях, короткометражных лентах и боевиках. Всего в его фильмографии значится участие в 23 проектах, включая ленты «Козел отпущения», «Шеф» и «Злодеи». Широкую известность ему принесла работа в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».