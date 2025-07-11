Актер Бан Хэй Мин погиб из-за неудачной попытки достать телефон

Трагический инцидент унес жизнь 43-летнего французского актера-комика Бан-Хэй Мина, известного по роли в картине «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Информацию о кончине артиста подтвердило издание Parisien, сославшись на его продюсера Филиппа Делма.
Причиной гибели стал несчастный случай. Мужчина обронил мобильный телефон в сливное отверстие балконного желоба. Пытаясь его извлечь, он сорвался с восьмого этажа. По данному происшествию прокуратурой ведется следствие.
Мин появился на свет 29 ноября 1981 года во французском городе Лормон; его мать была китаянкой, а отец — камбоджийцем. Сочинять юмористические скетчи и исполнять их он начал еще в юношеские годы.
Его дебют в кино состоялся в 2011 году с ролью в картине «Масло в огонь». Актер преимущественно снимался в комедиях, короткометражных лентах и боевиках. Всего в его фильмографии значится участие в 23 проектах, включая ленты «Козел отпущения», «Шеф» и «Злодеи». Широкую известность ему принесла работа в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
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