Психолог объяснила, почему разговоры с подростком часто превращаются в ссоры

Многие родители сталкиваются с тем, что подростки становятся замкнутыми, отказываются делиться своими мыслями и эмоциями, а любые разговоры заканчиваются конфликтами. Если в семье часто звучат фразы вроде «быстро делай уроки», «хватит ныть» или «сам виноват», это признак негативной коммуникации. Об этом KP.RU рассказала психолог Екатерина Свистунова, директор Психологического Центра образования и консультирования.
— Именно негативная коммуникация становится причиной хронического конфликта, при этом распознать ее не так легко. Например, вы с благими намерениями критикуете какие-то действия, чтобы ребенок старался больше, или повышаете голос, чтобы доказать свою правоту. Это уже ваша привычка, но у ребенка на это свое мнение, — объяснила психолог.
Эксперт посоветовала родителям научиться замечать такие моменты и менять стиль общения. Вместо упреков лучше использовать спокойные формулировки и «я»-высказывания, которые отражают чувства взрослого, но не обвиняют подростка. Главное — слушать и уважать мнение ребенка, даже если оно отличается от родительского.
Психолог отметила, что обнаружить негативную коммуникацию можно по ряду признаков. Разговоры с подростком часто быстро перерастают в обмен упреками, крики или даже ссоры. Родители при этом чувствуют себя злыми, расстроенными, отвергнутыми или нелюбимыми. Кроме того, спорные вопросы не решаются, а напряжение в общении лишь усиливается.