Психолог объяснила, почему разговоры с подростком часто превращаются в ссоры

— Именно негативная коммуникация становится причиной хронического конфликта, при этом распознать ее не так легко. Например, вы с благими намерениями критикуете какие-то действия, чтобы ребенок старался больше, или повышаете голос, чтобы доказать свою правоту. Это уже ваша привычка, но у ребенка на это свое мнение, — объяснила психолог.